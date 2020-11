¿La noticia más esperada?: Mica Viciconte y Fabián Cubero...

Mica Viciconte y Fabián Cubero son una de las parejas que más interés genera en la farándula argentina, muchas de esas veces salpicadas con alguna polémica.

Pero en las últimas horas, el ex futbolista y la modelo se robaron toda la atención en las redes al confirmar una noticia que muchos esperaban: se mudaron a una casa más grande y con pileta.

"Debe estar embarazada, por algo todo el tiempo sube diciéndole eso…"; "Mmmm, hace días le viene dedicando ese cada día más hermosa. Mepa que está embarazada"; y "Re que está embarazada"; fueron algunos de los mensajes por parte de los seguidores que Fabián Cubero recibió en su posteo. De esta forma, el exjugador de Vélez ilusionó a todos con la posibilidad de ser papá nuevamente.

Pese a los rumores, Mica visitó 'PH' recientemente y desmintió todo: "No estoy embarazada. Se comentó varias veces, pero esta vez fue al hueso. Dijeron: ‘Sí, Micaela está embarazada de dos meses y está esperando hasta el tercero’. Y la realidad es que no estoy embarazada. Como siempre digo, deseo ser madre, pero no sé si justo ahora, aunque me van a decir que nunca se sabe el momento. Sí es algo que hablé con mi pareja, obvio», expresó la mediática.