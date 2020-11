¿Cuál se mandó?: mirá que tres famosas entraron en una guerra legal contra Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia superó el coronavirus y regresó con todo el Cantando 2020. Pero no fue precisamente su performance lo que generó tantas repercusiones, sino más bien por sus filosas declaraciones.

La hija del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis completó una discreta presentación con la afamada 'Macarena', de Los del Río, y posteriormente brindó una nota al móvil de 'Los Ángeles de la Mañana', donde se puso en entredicho si seguía o no de novia.

La movida no le gustó del todo y Charlotte aseguró: "No quiero hacer mi relación pública, no tengo hijos y si tuviera hijos a mí no me va la famosa que graba todo el día a su hijo. Mi hijo tiene privacidad".

Rápidamente, Maite Peñoñori agregó que Cinthia Fernández lo hace. Por lo que la joven disparó: "Porque le garpa mostrar a las hijas. No uses a tu hija. La gente que graba todo es porque tiene un vacío adentro".

A su vez, en un momento de la nota Charlotte aseguró que las angelitas eran todas "taradas". Como consecuencia, Cinthia, Karina Iavícoli y Andrea Taboada aseguraron que le iniciarán acciones legales a la mediática. "Eso que dijo va derecho a juicio. Le voy a hacer juicio porque no me puede juzgar como madre. No puede juzgar que expongo ni decir que estoy currando con mis hijas. Igual que hacía su madre con ella que se tiraba un pe… y le sacaba una foto".

Por su parte, Iavícoli manifestó: "Yo no me considero ninguna tarada. También le voy a mandar una carta documento porque me parece una falta de respeto". "Me voy a sumar a la carta documento de mis compañeras", cerró Taboada.

Finalmente, el abogado de Charlotte Caniggia compartió la información en sus historias de Instagram y declaró: "Mmmm las esperamos".