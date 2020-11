La 'Bomba' Tucumana abrió su corazón y contó todo sobre su nuevo romance

En el Cantando 2020 no todo es canto y discusiones. También hay lugar para el amor, al menos de algunos de los participantes que atraviesan este ideal momento.

Estamos hablando especialmente de Gladys 'La Bomba' Tucumana, quien concursó una noche más junto a su hijo y, posteriormente, abrió su corazón para contar su situación sentimental.

"Gladys querida, ¿Te enchufaron un bozal legal?", le preguntó Ángel de Brito al momento en que salieron a la pista. "No que yo sepa", expresó la tucumana. "¿Podés seguir hablando de todo?", insistió el conductor que manejaba entre su información, que el ex de la cantante había tomado esta decisión para que sus conflictos no siguieran tomando repercusión de manera pública. "Mirá, yo quería recuperar mi auto y me lo devolvieron. Hicimos un pacto de adultos", aclaró Gladys.

"Hicimos un pacto, dijimos no hablemos más. Están pasando cosas tan feas que de repente la justicia tenga que encargarse de algo tan… Mi auto ya está en mi casa, asi que estamos todos tranquilitos. Que sean felices todos", agregó. "¿Y el novio nuevo como anda?", preguntó De Brito luego de dejar aclarada la situación con su ex. "Bien, le mando un besito enorme. Todavía no le quiero poner el rótulo de novio pero le mando un beso grande", admitió la autora de 'La Pollera Amarilla'.

"¿Avanzó la relación del otro día que hablamos a ahora?", consultó Laurita Fernández. "Sí, es una gran persona. Ojalá, Dios quiera y siempre lo ilumine para que sea una gran persona. Tiene una educación muy linda, muy humilde igual a la mía", respondió ella. Luego de estas declaraciones, los conductores charlaron con Tyago, muy interesados por saber cómo le cae la nueva pareja de Gladys a él.

En este marco, el joven dijo que ya lo conoce pero no tanto como para poder opinar sobre él. Además aseguró que no es celoso de su mamá y ella tampoco es celosa de sus relaciones de pareja. "En lo único que no tienen conflictos", lanzó Ángel a modo de broma, teniendo en cuenta que muchas veces ambos se pelean por cuestiones referidas al programa. "Es un mito eso de que yo soy una madre celosa, nada que ver", aseguró La Bomba.