George Clooney juntó 14 amigos, y les hizo un regalo que los salvó de por vida

Dicen que quien tenga 1 millón de dólares puede considerarse ciudadano del mundo, ya que con el rédito que te da ese dinero, podés vivir en cualquier parte sin sobresaltos.

Y eso fue lo que hizo George Clooney con 14 amigos: los juntó y les regaló un maletín con 1 millón de dólares adentro para cada uno.

La historia la había contado uno de los viejos amigos de Clooney, Rande Gerber, por 2017, y desde entonces el actor nunca desmintió ni confirmó la información.

Parece que durante la filmación de Gravity, en 2013, poco tiempo después de conocer a su futura esposa, lo invadió el sentimiento de que sin amigos uno no es nada.

"Pensé, lo que sí tengo son estos tipos que me han ayudado de una manera u otra, durante 35 años. Dormí en sus sofás y me prestaron dinero cuando estaba quebrado. Me ayudaron cuando necesité ayuda a lo largo de los años (…) pensé, ya sabes, sin ellos no tendría nada de esto", señaló, 7 años después, en una entrevista.

Esos amigos no son del ambiente, y no tienen, o tenían un buen pasar económico.

Gerber contó que, además, como regalo, Clooney se hizo cargo también de pagar los impuestos por la donación.

Según sus allegados, Clooney apostó también por el buen karma, y le dio resultado: Gravity fue un éxito mundial, y los actores habían cerrado el contrato a porcentaje de taquilla.

Además, pocos meses después, contrajo matrimonio con la mujer que amaba, Amala Mudin.