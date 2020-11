Se supo: entre Christophe Krywonis y Germán Martitegui la cosa estuvo picante

El nuevo Masterchef Celebrity es un éxito rotundo.

El domingo anterior llegó a marcar 23 puntos de rating dejando a su competidor directo, el programa de Jorge Lanata en Canal 13, muy atrás.

Pero la parición del ciclo no ha sido un lecho de rosas. El cocinero francés afincado hace muchos años en la Argentina, Christophe Krywonis, aseguró que "hablé con Germán, que se enojó un poquito cuando se enteró que no iba a ir, pero por esa amistad que tenemos también".

Krywonis era una de las estrellas del certamen, y su aspecto, su carisma, su acento, lo habían convertido en un personaje muy pintoresco, más allá de sus enormes conocimientos culinarios.

“Soy medio un padre, un sargento, no sé cómo decirlo... Malo no soy y no creo que Germán sea malo tampoco, es exigente como lo es siempre”, añadió.

Hay que reconocer que el francés fue reemplazado con mucha eficiencia y eficacia por Damián Betular, que venía del jurado del también exitosísimo Bake Off.