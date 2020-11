Increíble: Lola Latorre asegura que está estresada porque...

Con la lupa en sus movimientos, Lola Latorre transita por unas semanas muy particulares. La participación de la fiesta clandestina, de quinientas personas, en Mercedes continúa latente sobre la humanidad de la joven, que finalizó la suspensión de catorce días que le impuso la producción del Cantando 2020.

En ese contexto, donde se debate enormemente en las redes respecto a su irresponsabilidad de acudir a un evento ilegal en la localidad bonaerense, la participante del reality consume sus días con mucha visibilización en su Instagram de las actividades cotidianas.

En esta oportunidad, la hija de Diego Latorre saltó a sus stories para revelar algo que la viene acorralando, una manifestación en el cuerpo del estrés o de los nervios. Tanta exposición y que su nombre estuviese en boca de todos para criticar su actitud de como mínimo conducir 85 kilómetros a la una de la mañana a “buscar” a un amiga generó un imprevisto.

"No sé si era estrés o nervios por todo lo que estaba pasando, pero me broté demasiado", sostuvo Lola.

Lola empezó su alocución contando lo que tiene en su rostro. "Me están preguntando por el tratamiento de marcas que me estoy haciendo, y es porque al principio de la cuarentena, no sé si les pasó, me broté demasiado la cara. No sé si era estrés o nervios por todo lo que estaba pasando, pero me broté demasiado", exteriorizó.

En cuanto a la reacción que tomó para maniatar el problema, Lola sostuvo: "Hicimos tratamiento con mi dermatóloga y se me fue el acné, pero ahora me quedaron marcas y las estoy tratando. Por eso no puedo estar al sol y todos los días me pongo cremas".

A la hora de describir cómo intenta difuminar esas rastros en la piel, Latorre expresó: "Estoy mejorando un montón, pero es un proceso y faltan algunas cosas, pero estoy muy contenta. Y cuando termine este tratamiento les cuento cómo va quedando".