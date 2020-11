Increíble justificación de Cristian U por ser DJ de una fiesta clandestina

La policía llego hasta la zona de Virrey del Pino respondiendo a una denuncia por una fiesta clandestina.

Rápidamente se cortó la música, y... ¡tremenda sorpresa al ver al DJ!

Quién se encargaba de animar el espectáculo era nada menos que Cristian U, el mediático que saltó a la fama tras Gran Hermano.

El joven trató de explicar su actitud: "Sé que no está bien, pero necesito laburar. Yo hago de todo, ya lo saben, y últimamente me estaba dedicando a la organización de eventos y a ser DJ. Justo cuando me empezaba a ir bien cayó la pandemia. Y ya llevamos 8 meses de parate... ¿entonces qué hago, ¿cómo sobrevivo? Algunas actividades volvieron, pero nosotros somos el último orejón del tarro", se quejó.

"Uno se va reinventando, pero el reinvente ya no da para más porque pasó mucho tiempo. ¿Cómo hago? Además, al fin y al cabo, lo que hice fue ir a una reunión, como está haciendo mucha gente. Había una fiesta, me contrataron y fui a tocar. Yo necesito laburar, generar algún ingreso. Esa es mi realidad. No fui a hacer nada malo, solo pasé música. Eso no es un delito", consideró.

La fiesta a la que habían asistido unas 250 personas terminó con el dueño del predio, de 49 años, y la organizadora, de 23, imputados.