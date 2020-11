¿Chamuyo en vivo? :la hija de Claribel Medina se le declaró a Cachete Sierra

Para Agostina Alarcón, la hija y partenaire de Claribel Medina en Cantando 2020, las cosas están muy claras y a pesar de todo decidió jugársela. Sin tapujos, la actriz se le plantó a Agustín Cachete Sierra y le expresó de forma auténtica, divertida y frontal todo lo que él le generaba.

Sucedió en vivo, en una nota que el ex Casi Ángeles estaba dándo para La previa del Cantando: “Me pondría un poco celosa de la pareja de Cinthia Fernández con Agus. Yo me quiero sumar a la lista de pibas que no tienen chances, pero que les parece un chico lindo”. En un ataque de vergüenza y risas, Cachete recordó: “¿No era que le gustaba Tyago Griffo también?”.

Con inusitada rapidez y creatividad, Agostina explicó: “¡Soy mucho arroz para un solo pollo!”. Asombrado y a pura carcajada, Sierra soltó: “¡Qué locura!”.

A la hora de explayarse sobre el hombre que desea, Alarcón manifestó: “Ya lo miré varias veces. Me gusta que le gustan los perros, porque a mí también. Nuestros perros podrían ir juntos al parque mientras estamos bajo un árbol”.

Clavándole la mirada en sus ojos, la morena acorraló a Sierra: “Me parecés muy atractivo, Cachete. Sos muy lindo. Me caés bien, tenés buena onda. Creo que nos podríamos llevar bien… Ahora me tenés que decir algo”. Ante el compromiso, Agustín Sierra retrucó a Agostina Alarcón: “La conozco muy poco, coincido mucho con ella en que nos gustan las mismas cosas. Somos pibes de familia, tranquilos, ella es muy talentosa, es muy linda y desenvuelta”.

Fuente; Ciudad y la Previa del Cantando