Tras la fallida relación, ¿qué le pidió Andrea Rincón al mono de Kapanga en Año Nuevo?

A raíz de la exposición que tuvo este año el Mono de Kapanga debido a su paso por MasterChef, muchos medios recordaron el breve romance que el cantante de rock vivió con Andrea Rincón. Y cuando hace un tiempo fue consultado por esa relación, tuvo palabras muy lindas sobre su ex.

"Yo la conocí recién separado y fue la primera que me bancó cuando estaba mal. Yo no estaba preparado, pero empezamos a hablar y me aconsejó muy bien. Ella y mi amigo El Polaco fueron los que más me apuntalaron. Andrea para mí es una luchadora, una piba increíble que me contó su experiencia y por ella terminé yendo a terapia cuando siempre fui antipsicólogo. Pero me ayudó mucho, con el psicólogo logré superar todo rápido, en menos de un año. Hasta que un día le dije que no tenía nada más para contarle, que me había ayudado un montón y me dijo que me dé de alta", contó.

Además, destacó: "Tengo un cariño muy especial por Andrea, tiene un pasado un similar al mío, aunque quizá el de ella sea un poco más picante. Tenemos buena relación, hablamos por teléfono, la felicité por su paso por el Cantando, ella me contó de sus proyectos. Me pone muy feliz que cumpla sus sueños, sus objetivos. Le tengo el máximo respeto".

Este viernes, Andrea visitó Cortá por Lozano y Nicolás Peralta le preguntó acerca de qué opinaba sobre los dichos del Mono sobre ella. "Si bien no tenemos un contacto tan frecuente, sí hablamos. En año nuevo le pedí disculpas por algunas cosas que yo sentí que me había comportado. Huyo de algo, desaparezco y desaparezco", contó sentada en el diván de Vero.

"Le pude pedir las disculpas por haber sangrado sobre la persona equivocada y él me dijo todo esto, que al contrario, lo había ayudado un montón. Fue algo muy fugaz pero que él se llevó, acá (en el brazo) tiene tatuados los ojos de Rincón", reveló la actriz.

Por último, Rincón contó: "Yo a él lo conocí cuando estaba terminando su relación y yo fui el apoyo desde otro lado. Cuando él me dijo que se había enamorado de mí a mi costó creer porque yo lo había visto llorar por su familia y a mí me costaba. Ahí se hizo el tatuaje, para que yo le crea lo que le estaba pasando. Aún así a mí me costaba creerle. Tiene que ver con mi baja autoestima que a veces pienso que nadie puede quererme, y creo que se lo cargué a él. Pero lo pudimos hablar".