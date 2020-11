La Bomba Tucumana encendió las alarmas en el Cantando: "Pasó algo muy grave"

Gladys 'la Bomba Tucumana', una de las participantes más carismáticas del Cantando 2020, abrió su corazón y dejó a todos los presentes sin palabras.

La cantante tropical sacó a la luz un lamentable episodio que le tocó vivir con su ex pareja Sebastián Escacena.

"Mi ex que agradezca que todavía no está tras las rejas, pero seguramente eso va a suceder en algún momento. Pasó algo muy grave. Falta mi auto que compramos entre mi hijo (Tyago Griffo), mi sobrina y yo porque tengo una mamá enferma que está en la cama hace 8 años y necesitaba un vehículo para cualquier cosa que necesitara en Tucumán. Justamente hoy me mandó un mensaje con fotos, que las tengo todas, y me dijo ‘mira, con esta te hice esto cuando vos estabas laburando, con esta también y con esta otra también’”, aseguró la cantante.

Asimismo, la concursante añadió: "Me mandó esas fotos diciéndome todo eso. Es doloroso y vergonzoso para mí que soy una mujer grande. Me duele en el alma porque tengo un hijo al cual respeto con el alma. Él (por su ex) no tiene nada, yo lo único que sé hacer desde los 14 es laburar. Hay gente que no sabe lo que es eso y se quiere apoderar de cosas que no le corresponden”.