Eduardo Feinmann acusó de "pedófilo" a un conocido colega

El conductor Eduardo Feinmann apuntó contra el periodista Ernesto Tenembaum y lo acusó de pedófilo en medio de su programa, mientras hablaba de las pistolas taser.

Se desató la guerra entre Feinmann y Tenembaum: "Este periodista pedófilo" pic.twitter.com/6GvbGFXziw — Revolución Popular (@RPN_Oficial) November 11, 2020

El presentador sorprendió a todos al colar una gravísima denuncia contra Tenembaum en medio de una discusión que nada tenía que ver con el tema. "Todavía vamos a discutir en la República Argentina por las pistolas taser? sí o no? basta, había un periodista que le había hecho una nota a Macri en su momento, el periodista pedófilo, Tenembaum, él que decía que mirar fotos de chicos desnudos no es para tanto, ese mismo le hizo una nota a Macri en su momento y dijo para qué las taser?", afirmó.

Esto es repudiable ?@TenembaumOk?. La pedofilia se condena no se festeja. https://t.co/PTJAwQq9zq — Eduardo Feinmann (@edufeiok) October 30, 2020

Y agregó: "El mismo periodista que decía que era una picana, es algo que lo dicen muchos, una absoluta mentira, esto es lo que tenemos en el país".

La referencia de Feinmann fue hacia un escandaloso comentario que hizo Tenembaum años atrás en su programa de radio."Yo hago una pregunta... ¿cuál es el problema de tener pornografía infantil? Pregunto porque la pornografía es una fantasía... quizás espantosa pero el tipo no comete ningún delito, no le hace mal a nadie", aseguró sin ninguna contemplación. En ese momento, Tamara Pettinato no tardó en ubicarlo: "¿Vos me estás jodiendo? Ernesto... ¿qué estás diciendo? ".