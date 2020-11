¡Cuidadito!: Costa piropeó al marido de Belu Lucius y ella le puso los puntos

La panelista Costa del programa de Vero Lozano “Cortá por Lozano”, en plena entrevista lanzó un comentario directo y halagador hacia el marido y padre de los hijos de la Instagramer Belu Lucius, l ocual desató la “ira” de la joven.



Ante la mirada atónita de la audiencia y desde un móvil en exteriores, Costi piropeó la belleza del rugbier y reconoció públicamente que le gusta mucho el fornido muchacho, quien está casado con Lucius y es padre de sus hijos Benjamín y Juan Bautista.



Atenta a las declaraciones de la artista, quien también brilla con Santiago Del Moro todas las mañanas en la radio con El club del Moro-, Belu quedó sorprendida y decidió responderle sin ningún freno ni tapujos.



"Mirá que te banco que le mires las cachas a mi marido y también te banco que le mires la tabla de lavar la ropa pero ojo, Costa, porque es un hombre casado. Es padre de dos hijos hermosos y me ama. Ojo, Costa, tené cuidado con quién te estás metiendo. Igual estar a dieta no significa no poder mirar el menú. Yo también miro, hay que mirar pero yo cuido lo mío"