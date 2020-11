Susana Giménez y el primer contratiempo con su pretendiente: mirá qué pasó

Los rumores sobre un nuevo romance de Susana Giménez siguen ganando terreno. Y, como no podía ser de otra manera, salieron más detalles sobre quién es el pretendiente de la reina de los teléfonos.

Su nombre es Aníbal Arrarte Artigalas, es marplatense de 43 años, y según comentó Marina Calabró, tuvo un episodio un tanto incómodo dentro de esta cuarentena.

"Parece que es del rubro de las criptomonedas. Susana había hecho una publicidad de eso. Parece que es aspirante al rubro y viene de una familia acaudalada de Mar del Plata", añadió la columnista de Jorge Lanata sobre el trabajo del pretendiente de la figura de Telefe.

Luego, reveló un dato que complica al hombre: "Lo que me a mí me hizo dudar del muchacho es que cuando la cuarentena era férrea, en esos tiempos, el hizo un video en el Boulevard marítimo incitando a romper la cuarentena".

"De hecho lo detuvieron", informó la columnista sobre el exabrupto que se dio hace unos meses. En ese marco, no le auguró la mejor surte a la conductora en esta que sería una nueva etapa en el amor: "Yo no sé si es el mejor candidato, yo no sé si entregaría al máximo bastión de la argentinidad, que es Susana, a un exconvicto".