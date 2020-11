¿Hace falta?: el sorprendente look de Pampita para limpiar el piso

No pierde oportunidad, Pampita nos sorprende con espectaculares looks todos los días. Cada vez que sale al aire en su propio Pampita Online, luce impecables out fits que luego replica en las redes y generan una lluvia de likes.



Si bien en más de una oportunidad la conductora se mostró en pijama, durante el día también suele arreglarse. Pero con esta imagen fue demasiado lejos. Nada de una remera vieja, un short manchado y unas pantuflas... Carolina también se muestra espléndida.



Y así lo demostró a través de sus historias de Instagram. La conductora se la vio limpiando el piso y con un outfit súper glam; botas plateadas de caña alta, mini short de jean cintura altísima y una remera gris.



Un lujaso el look de Pampita para mostrarse ante las redes sociales, que replicó en miles de likes alabando su hermoso e inconfundible estilo.