El fuerte cruce entre Flavio Mendoza y Victoria Donda en PH

El coreófgrafo Flavio Mendoza visitó PH Podemos Hablar y se mostró indignado porque las autoridades no aprobaron los protocolos para que los teatros retomen su actividad, que se encuentra detenida desde el inicio de la pandemia.



Se encontró en el piso con Victoria Donda, titular del INADI, y no dudó en cruzarla al escucharla hablar de la crisis y la pandemia y apuntó directamente contra ella:



“Es muy fácil hablar cuando uno cobra un sueldo. Vos podés hablar de esa forma, de verdad te lo digo y no hablo del Gobierno porque yo soy apolítico, porque vos cobrás un sueldo y vos podés seguir pagando tus impuestos. Hay mucha gente que no puede pagar sus impuestos”.



Por su parte, la funcionaria Donda se defendió:



“Yo cobro un sueldo. Hablo de esta forma porque desde el gobierno estamos trabajando para que todos y todas estemos mejor. Pero también entiendo que hay gente como vos que no cobra un sueldo. Vos tenés la posibilidad de pagar sueldos y de seguir comiendo. Imaginate esa mujer que trabaja por hora y no le pagan”.



Pero Flavio sentenció desde su postura personal: “Y yo pago sueldos. En este momento cuando se abrió todo en el país, tendríamos que estar todos trabajando”. Y cuando Donda le aclaró que no todas las actividades estaban habilitadas, él la cruzó: “Decime qué no se abrió. Decime qué político se bajó el sueldo”.



La situación se puso cada vez más tensa y Mendoza le dijo: “No, yo quiero un sueldo mayor para los médicos. ¿Y por qué no se lo dan? (…) ¿Por qué no se sacan los impuestos a las personas que no podemos trabajar? A mí en siete meses no me han dado nada.Vos me decís que hay gente que no tiene para comer. Hay 120 circos en los que, literalmente, se están cagando de hambre. Esa gente no recibe nada”, dijo Flavio muy enojado.



Donda le aseguró inminentemente: “Desde el Ministerio de Cultura esa gente que es artista puede aplicar a alguno de los subsidios que se van a otorgar”. Pero él le retrucó: “Te juro por Dios que ningún artista recibió algún tipo de subsidio. Cuando venga alguno, mostramelo y yo te voy a decir que tenés razón. Hay bailarines que están haciendo albañilería porque no tienen para darle de comer a sus hijos”.



Por último, cuando la titular del INADI habló del “valor de la vida”, Flavio sentenció: “Ay, por favor. La vida vale si hay un respeto de todos. Porque si no tenés para comer también te morís”.



¡Durísimo momento!



Fuente: con Información de Ciudad y PH