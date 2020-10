El picante cruce entre dos jurados del Cantando que sorprendió a todos

Un tenso momento se vivió en la noche del jueves en el Cantando 2020 por el cruce dialéctico que entablaron dos de los jurados.

¿Quiénes fueron? La 'Princesita' Karina y Oscar Mediavilla. A la cantante tropical no le gustó que el productor calificara con un 10 a la pareja compuesta por Ivanna Rossi y Ariel Puchetta, ya que a su entender la coach de la dupla -Natalia Cociuffo- le había faltado el respeto.

Luego de interpretar un clásico romántico; "Tan enamorados", de Ricardo Montaner, Nacha Guevara los puntuó con un nueve; pero el puntaje bajó cuando fue el turno de Karina La Princesita. La cantante tropical tomó la palabra y terminó calificando a los concursantes con un uno y lo justificó por sentirse destratada en parte por la coach del equipo. El cruce fue muy tenso y, la decisión, muy cuestionada. Karina le respondió: "La falta de respeto es no aceptar".

"No voy a hacer silencio. Deberías respetar. No voy a rebajarme. A mí me pagan para dar devoluciones. Me pagan para hablar", remarcó Karina. "Vos no tenés derecho a agredir a mi equipo", le recriminó Natalia. Pero La Princesita hizo caso omiso: "Lo lamento en el alma que no te guste", señaló en alusión al 1 con el que puntuó a la pareja. "Qué ética", valoró finalmente Cociuffo. Pero el tema no termina ahí. Cuando fue el turno de Oscar Mediavilla continuó el escándalo. El marido de Patricia Sosa dijo que eran lo que valía la pena escuchar en el certamen y les puso un diez.

Esto enfadó a Karina por lo que tomó el micrófono e hizo un descargo: "No me pidas perdón. Porque el día que a Alex le pusiste un 0, el equipo no estaba para un 0 y lo pusiste igual. Entonces, tené un poco de empatía conmigo, con lo que me está pasando esta noche”, comentó la jurado. “Te vas a pelear conmigo también”, intentó responder Mediavilla.

“No estás teniendo empatía conmigo, cuando alguien me está faltando el respeto”, Insistió Karina La Princesita. “No me parece que sea una falta de respeto, sino una opinión”, retrucó Oscar Mediavilla, el malvado del Cantando 2020.