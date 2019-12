¡Pura ternura!: Luli Salazar se hizo una selfie acostada y con la boca...

View this post on Instagram

Convivo desde chica con la cru00edtica de otras mujeres , muchas de estas enfocadas en mi cuerpo. Flaca, anorexica, operada... Al final no importa como seas, siempre hay una excusa para direccionar las miradas hacia el cuestionamiento constante de tu cuerpo. A veces escucho que no soy una mujer real porque mi cuerpo es mu00e1s u2018exuberanteu2019 que los cuerpos establecidos segu00fan algunos paru00e1metros que vayan a saber quiu00e9n los hizo. Hasta se metieron con mi elecciu00f3n sobre como ser madre, poniendo infinidad de lupas inquisodoras sobre mi maternidad, A ese extremo llega el nivel de escrutinio al que es sometida una mujer que decide vivir con total libre albedru00edo. Horas y horas de aire debatiendo que debiu00f3 hacer una mujer con su cuerpo u00bfPor quu00e9 las mujeres debemos vivir siendo examinadas constantemente? Es superficial y banal hacer juicios sobre el cuerpo de una mujer. Mujeres reales, somos todas. Definir a una mujer entre real e irreal es ridu00edculo. Lo u00faltimo que necesitamos las mujeres es estigmatizarnos entre nosotras. No vivo en base a los paradigmas del momento, siempre le pasu00e9 por encima a los clichu00e9s. Hago en cada momento de mi vida lo que me hace feliz, sin estar pendiente del que diru00e1n, sin ataduras. La realidad es que en el fondo lo que realmente molesta no es mi fisico voluptuoso, ni mis curvas, ni medidas. Lo que realmente incomoda es ver a una mujer que vive con absoluta libertad. Posiblemente esas personas nunca pudieron vivir libre de la mirada del otro y debe ser fastidioso ver a una mujer sin cadenas. Un consejo que le daru00eda a todas las mujeres es este: SER LIBRE, libre de culpas, prejuicios y estereotipos.