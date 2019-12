Graciela Alfano, babosa por un joven actor: ¿Con quién se zarpó?

Como panelista de LAM, Graciela debía referirse a un look de uno de los mejores actores actuales de nuestro país: "Perdón Ángel pero a esta altura del año yo me lo estoy imaginando sin ropa. No puedo verle la ropa. Dios mío, ¡ay papito!", dijo al responder la pregunta en Los Ángeles de la Mañana.

El actor de 4X4 de 29 años, no solo enloquece a las jóvenes desde que se consagró en "Casi Ángeles", también despertó a la artista de 66 años que lo sigue desde hace tiempo.

Efectivamente estamos hablando del bombón de Peter Lanzani, y Grace Alfano no se quedó sin decir como lo imagina.

Lourdes Sánchez, otra de las panelistas, tras los comentarios de Graciela respondió: "¡Puede ser tu nieto!", y la gigante de la industria retrucó: "¿Y qué tiene que ver? No dije que lo fuera a hacer, imagino. Es la imaginación. ¿La sexualidad es solo para los jóvenes?".

Lo cierto es que solo fue un desliz de Graciela al aire, solo dijo con sinceridad lo que pensaba, lo que importa es…Peter ¿ Le daría pie?.