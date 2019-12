¡Esto así no va más! El rotundo cambio que tendrá que afrontar Poroto Cubero con Mica Viciconte

Mica Viciconte mira de reojo a la ex de su actual pareja, Poroto Cubero, y odia las comparaciones. Encima, Nicole Neumann reemplazó por unos días a Pampita como jurado del Bailando, colocándose nuevamente en el centro de la escena. Pero para no quedar opacada, Micaela decidió realizarse un cambio abrupto en su look.

Quizás lo que no quiera escuchar más es que entre las rubias se copian los estilos para parecerse entre ellas, por lo que la pareja del ídolo de Vélez quiso diferenciarse rotundamente. Por eso, Mica cambió el color de su pelo: dejó el rubio platinado para convertirse en “la morocha” Viciconte.

Habrá que ver qué dice Poroto del nuevo look de Mica, al menos los seguidores de ella en Instagram demostraron que le quedaba bien, sumando más de 50 mil corazoncitos y centenares de comentarios.