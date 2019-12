¡En offside! Poroto Cubero fue fotografiado junto a Ivana Nadal y su futuro está en duda

El último fin de semana, el ex de Nicole Neumann, Fabián “Poroto” Cubero jugó su último partido en la cancha de Vélez a sus 41 años. El ahora ex jugador mantiene una relación amorosa junto a Mica Viciconte, con quien convive desde este 2019 junto a las tres hijas que el jugador tiene con su ex.

El futuro laboral de Poroto estará lejos del fútbol, por el momento, y parece que se dedicará a la conducción de eventos, o al menos eso fue lo que hizo el pasado fin de semana donde coincidió con Ivana Nadal, una de las mujeres más lindas y carismáticas de Argentina.

Fue la misma Ivana Nadal quien le dedicó a Poroto Cubero una historia de Instagram donde le agregó “Un Crack!”. Si bien se empezó a especular sobre este encuentro, solo sería una coincidencia laboral y en los planes del ex jugador de Vélez estaría dedicarse al mundo de la farándula.