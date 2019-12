¿Ahí también se broncea? Mirá la pícara de Stephie Demner mostrando el...

View this post on Instagram

Ayer estaba blanca, hoy estoy bronceadaud83dude0eud83dude0e con la mouse de @brownbee.ar tengo un color zarpado sin exponerme a los rayos del sol. Un u00e9xito seu00f1ores ud83dudc81ud83cudffcu200du2640ufe0f y la buena noticia es que ya hay stock porque estaba sold outud83dude09ud83dude09