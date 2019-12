¡Che, che, la manito!: mirá dónde la puso Maca Rinaldi después de actuar en el Bailando

View this post on Instagram

Ssseeee bailu00f3 reggaeton!!! Cu00f3mo lo disfrutamos! Gracias @emirabdulgani por ayudarnos con la coreo! Fue un placerrr ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25te quiero y te respeto mucho! u2764ufe0f . Les gustu00f3 el vestuario?! La grossa de @lanaferrando junto a su equipo le saca chispas a las mu00e1quinas de coser! GRACIAS GENIA!!! . Y gracias @filaar por las zapatillas para reggaetonear. Una bomba! . Nos vamos muy contentos! Y YO Mu00c1S FELIZ QUE NUNCA PORQUE HOY ME CONVERTu00cd EN TIAAAAAA!!!!! NACIu00d3 MI PRIMER SOBRINA !!!!!! Se los cuento porque estoy feliz felizzzz de la vida!!!!! #Rebeu2764ufe0f