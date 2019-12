Dos grandes se juntan: la Sol Pérez de la música quiere emular a Catherine Fulop

View this post on Instagram

Envejecer es inevitable, pero cada uno puede elegir cu00f3mo hacerlo. La actividad fu00edsica es clave para sentirnos mejor, con mu00e1s fuerza, resistencia y equilibrio. Con los au00f1os vamos perdiendo masa muscular, es por eso que el trabaju00f3 de fuerza es clave. Una persona que ha sido activa durante toda su vida llega a ser un adulto mayor mucho mu00e1s armado fu00edsicamente para transitar esa etapa, para poder seguir siendo independiente y disfrutar de manera u00e1gil y con dominio de su cuerpo todos los au00f1os que le queden por vivir. Tener un estilo de vida saludable es el camino para vivir mu00e1s y mejor! Se les quiere u2665ufe0fud83eudd8b By @verosegreto en mi libro ESPLu00c9NDIDAS. @planetadelibrosar . #bronceado @tan.and.go