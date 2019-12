Las increíbles anécdotas del reencuentro de Moni, Pepe, Coki y Dardo Fuseneco

El regreso de Casado con Hijos es, sin dudas, uno de los más esperados de los últimos años. Es más, en apenas unas horas se agotaron las primeras entradas de la preventa para las funciones que serán en marzo del 2020.

Palpitando ese increíble regreso, Guillermo Francella, Flor Peña, Marcelo De Bellis y Darío y Luisana Lopilato pasaron por el living de Susana Giménez y adelantaron detalles de la versión teatral de la sitcom.

Obviamente no pudieron dejar de recordar las mejores anécdotas: “Igual que el primer día... No me olvido más de la mesa de la cocina que estaba destartalada, y él dice ´la put... ¿no pueden arreglar la mesa?' Eso quedó pero él lo estaba pidiendo de verdad”. “Guillermo te habla por lo bajo, y él no se tienta”, destacó Peña.

“Cuando yo estaba ponchado (enfocado por la cámara) y él no, Guillermo hacía mmm... (Destacando un gesto con la mirada) Y me iba a Luján”, dijo entre risas el actor. “Erica decía ‘no lo hagan más porque voy a hacer un furcio'", sostuvo de Bellis.

“Una vez llevamos con Luisana a Fatiga (la perra del programa) a la veterinaria. Fue eterna esa escena, se reía a carcajadas”, relató Darío, que además contó una escena en un supermercado: “Estaban Pepe y Moni pagándole a la cajera, mi hermana y yo estábamos en quinto plano, atrás, y de repente Luisana me tira con un paquete de harina y yo agarro un paquete de arroz y nos empezamos a tirar de todo, corriendo por las góndola. Terminó la escena y nos vinieron a decir que habíamos terminado”.

