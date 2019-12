Después de la tormenta siempre sale el sol: Thelma Fardín confesó que...

La actriz Thelma Fardín, que volvió a estar en boca de todos hace unos meses por denunciar al también actor Juan Darthés por abuso sexual, ofreció este lunes una feliz confesión: "Estoy enamorada".

La ex integrante de Patito Feo reconoció que está en pareja, pero prefirió no revelar su identidad para respetar "los espacios y los tiempos de la otra persona".

Thelma hizo estas declaraciones en el programa radial 'Agarrate Catalina', también desmintió por completo que haya tenido alguna relación de pareja con una amiga, y destacó que nunca se sintió "tan bien como en esto momento".

En cuanto al tema Darthés, Fardín, que estará en Mar del Plata durante la temporada de teatro veraniego, expresó: “Estamos en el proceso, hay que ver qué decide Brasil, si lo capturan o no. Tiene pedido de captura por Interpol con alerta roja. Ahí Brasil tiene que tomar una decisión política, si realmente hace efectiva o no la detención. Como no tienen convenio de extradición, habría que ir a litigar a Brasil”.