Las íntimas confesiones de Flor Vigna y Nico Occhiato juntos al aire

A principios de esta semana, Nico Occhiato le había dedicado unas profundas frases a su ex pareja Flor Vigna en el Bailando, quien se sintió sorprendida por las declaraciones íntimas que hizo en vivo. Ambos le habían puesto punto final a su relación de pareja a principios de 2019 tras cinco años de amor. Pero la relación quedó en muy buenos términos y nunca ocultaron su afecto, a pesar de que la bailarina tuvo una relación con su coach Mati Napp.

Este viernes en Los Ángeles de la Mañana, tanto Flor como Nico protagonizaron una entrevista en vivo con Ángel de Brito y el resto de los panelistas, entre los que se encontraba Yanina Latorre. Ambos estaban al aire, aunque en espacios separados, pero escuchando atentamente lo que cada uno tenía para decir del otro. La primera que habló fue Flor Vigna, quien sostuvo algo nerviosa: “Nos queremos un montón, por más de que ahora no estemos”, y se dirigió a Nico: “Sabés que te deseo lo mejor y que la vas a romper toda”.

“Además conocés a la familia también, te adoran”, le comentó Ángel de Brito. Ante esto, la bailarina asintió y contó: “La familia es hermosa, Pichi que me manda mensajitos siempre, y mi familia también lo quiere mucho a él, porque vivimos muchas cosas lindas juntos, crecimos juntos y después seguimos separados. Es una familia muy linda”.

Luego de esto, el conductor le cedió la palabra a Nico Occhiato que se encontraba con un movilero: “Nico, ¿le querés decir algo a Flor?”, a lo que el finalista de Bailando respondió: “No no, gracias por todo”, titubeó “Y… uy, qué difícil”. Luego prosiguió: “Gracias por todo y lo que dije el otro día, que lo venía diciendo desde que arrancó el Bailando: no es que solo fue el otro día que lo dije, cada vez que me lo preguntaron destaqué eso, que Flor significó eso para mí”.

Ante esto, Ángel interrumpió y le dije que el otro día había sorprendido porque arrancó solo con el tema: “Tenía que ver con el tema del homenaje”, respondió Nico. Luego, Yanina Latorre apuntó: “Yo te creo todo lo que decís, pero esquivabas hablar de Flor. Y ahora te largaste solo. Antes lo hacías escueto”.

“No, Yani, si cada vez que me preguntaban yo contestaba y decía lo mismo, si van a ver los días en los que me preguntaban, jamás esquivé el tema”, se defendió Nico. El conductor intervino para decir que era entendible que esté incómodo al tener que hablar esas cosas con tanta gente mirando y bancarse al otro día las repercusiones.

Por último, Nico sentenció: “No, es así, justo estaba Flor ahí, es real, ella lo sabe porque se lo dije en privado, lo sabe porque es genuino, es lo que nos pasó. Y Flor es una persona que me enseñó no solo a esto de luchar por lo que uno quiere sino también de disfrutar de las pequeñas cosas, disfrutar de cosas muy chiquitas y a ser felices, a jugar, yo vengo de una familia más estructurada, y no hay más que eso”