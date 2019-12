Los motivos del emocionante reconocimiento de Nico Occhiato a su ex Flor Vigna en el Bailando

Nico Occhiato dedicó unas profundas frases a Flor Vigna en el Bailando en la gala del pasado martes. Luego de esa situación, fue ella la que reconoció sentirse sorprendida por lo que el joven tuvo que detallar lo que sintió antes de realizar las íntimas declaraciones que hizo en vivo.

En diálogo con El Espectador, Flor Vigna contó su sorpresa: “No me la esperaba. Me quedé bloqueada y no entendí lo que estaba pasando”, sostuvo. Ante esta declaración, Nico Occhiato aclaró que era esperable que se sintiera sorprendida y que lo entendía perfectamente: “El homenaje era muy importante para mí”.

Sobre los detalles de lo que fue la previa a salir a hablar con Marcelo Tinelli, Nico sostuvo: "Yo me alejé un poco y empecé a hacer una introspección en mí para contar bien el homenaje. No quería decir frases hechas. Y para eso tenía que meterme bien adentro mío y sacarlo para afuera".

Ante esto, prosiguió: “Flor me enseñó a pensar así, ella me enseñó esto. Eso se me vino a la cabeza varias veces y no lo pude evitar. Es lo más genuino que me salió”, aunque luego dijo: “Pueden creerme o no, es mi vida y la vivo así”.