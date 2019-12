Preocupación por Dua Lipa en el mejor momento de su carrera: ¿está deprimida?

La cantante británica Dua Lipa está atravesando su mejor momento en relación a su éxito profesional, con sensacionales canciones y videos que hacen que cada día sume más seguidores. Pero estos momentos en el estrellato mundial pueden estar generando un desgaste en la artista de 24 años.

En las últimas horas, subió una historia a Instagram en la que se la ve acostada en la cama, con un filtro de lágrimas y la frase:”Feeling a Little bit homesick today”, lo que en español significa: “Sintiéndome un poco nostálgica hoy”.

La nostalgia parece estar atravesando a Dua, que días atrás compartió con sus fans una imagen de su niñez. Sin lugar a dudas, la joven cantante ha alcanzado un éxito inigualable en pocos años. Además de ser cantante, compositora y modelo, es diseñadora de modas.

Dua Lipa inició su carrera musical a los 14 años cantando versiones de otros artistas en YouTube. Desde 2015 su carrera no para de ascender, en aquél momento lanzó su primer single “New Love”, seguido de “Be the One”. Pero en 2017 generó varios hits que la posicionaron en los primeros puestos de la escena mundial con “Be the One”, “New Rules” y “IDGAF”.

