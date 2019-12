¿Flor Vigna y su coach Mati Napp se ven a escondidas? ¿Reconciliación en puerta?

La versión de que Flor Vigna y Mati Napp se encuentran separados oficialmente desde octubre, fue desmentida rotundamente por Karina Iavícoli en Los Ángeles de la Mañana, programa del Trece que conduce Ángel de Brito. “Se encuentran y se ven, dijeron tantas cosas, me dijeron a mí en la cara que no estaban saliendo y estaban saliendo”, sostuvo la panelista.

La periodista sostuvo a mediados de junio que Flor Vigna y su coach Mati Napp estaban empezando una relación amorosa, luego de que la bailarina y dos veces campeona del Bailando concluyera su vínculo de noviazgo que había tenido durante cinco años con Nico Occhiato. En ese momento, ambos negaron la relación hasta que lo tuvieron que confirmar. Pero, oficialmente, la bailarina y su coach se habrían separado en octubre.

Llorosos los dos: Nico Occhiato le agradeció en vivo a Flor Vigna y crearon un momento mágico. #superbailando2019 #lovieneltrece @showmatch pic.twitter.com/Oe7yp7D9Pg — eltrece (@eltreceoficial) December 11, 2019

El último martes por la noche, fue Occhiato el que dio un emotivo discurso en la noche de ShowMatch y le agradeció a Flor haberle enseñado a confiar en él y a perseguir sus sueños. Ante esta situación, la panelista afirmó: “Me parece que él la dejó, él es el que en un momento toma la decisión de cortar la pareja, ella sufrió un montón. Me parece que con sus palabras, no digo que le esté pidiendo disculpas, pero es una manera de ubicarla en otro lugar y de reconocerle que fue una mujer que le hizo bien, más allá de que él tiene su talento por su lado”.

Ante esto, Ángel de Brito le retrucó: “Pero se lo dice justo en las finales” y la panelista no dudó en continuar con su línea: “¿Y dónde se lo va a decir? Se encuentran con Napp y se ven, ¡dijeron tantas cosas!, me dijeron a mí en la cara que no estaban saliendo y estaban saliendo”.

Días atrás, en Twitter salió a la luz una foto actual de Flor en donde usa una remera de Mati. ¿Estarán saliendo otra vez?