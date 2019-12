¡Qué paisaje! Barbie Velez en bikini, con un atardecer envidiable y un estallido en las redes

View this post on Instagram

Este atardecer ud83dudd25ud83dude80 Hermoso finde estamos pasando junto a @kaikenturismo en Punta! ud83dudca3 Me dijeron que se viene un viaje juntos u2708ufe0f! A vos a donde te gustaru00eda ir con nosotros? Los leemos ! ud83eudd73ud83eudd29