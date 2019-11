Susana se la juega: la filosa invitada que podría destrozar al rey de la televisión argentina

Los dos domingos anteriores el programa de Susana Giménez no salió en vivo debido al Debate presidencial y luego a las Elecciones 2019.

Para el regreso de la diva, la producción concretó una jugada audaz con Araceli González como invitada de este domingo en medio de un escandaloso divorcio con Adrián Suar que tiene como materia pendiente la división de Pol-ka.

"Ya no me callo más. Hay una demanda larguísima, se trabajó con abogados, con contadores míos, y mi psicóloga. Acá hay mucho y yo siempre quise llegar a un acuerdo, él nunca quiso llegar a un arreglo por el lado bueno. Yo hace dos años inicié un juicio y tampoco se puede llegar a un arreglo porque hubo una audiencia y no fue", reveló recientemente Araceli en alusión al conflicto que mantiene con su ex. Algunas versiones indican que la actriz podría sumar nuevas acusaciones en contra del productor más importante de la televisión argentina. Se viene un domingo caliente.