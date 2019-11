Cordera pasó por San Juan y no se calló nada

Gustavo “El Pelado” Cordera llegó a San Juan con su caravana mágica de nuevas y viejas canciones. Presentando su ultimo material discográfico “Entre las cuerdas”, con un diseño de tapa muy particular que lo describe a la perfección. Sale como un boxeador que ha recibido una paliza considerable, pero que al mismo tiempo sigue en pie para dar pelea. Nada que escapa a la realidad que ha vivido durante 3 años después de sus dichos aludidos la violación y el sexo de una manera despectiva y fuera de lugar de acuerdo a los tiempos que vivimos.

Último disco de Cordera.

“Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a los que sí. Somos muy complejos los seres humanos", fueron las palabras de Gustavo Cordera en una entrevista con alumnos de periodismo.

Un juicio por “incitación a la violencia colectiva”, la prohibición de sus canciones en muchísimas radios del país, los festivales que no lo quieren ver ni en figurita y el descargo social que no se la dejo- ni se la deja pasar- es parte de lo que trae Cordera en sus espaldas. Pero esta noche los escándalos parecen haber quedado en la puerta, porque lo que se vive puertas adentro es un recorrido distinguible del músico en sus 30 años de trayectoria como ex Bersuit y solista. Siendo el ex líder de una de las bandas de rock más importantes del país, los clásicos no faltaron, al igual que los sencillos y EP con la caravana mágica.

El pogo de siempre encendió la pista desde temprano y otras cosas de la mítica que acompaña al público rockero de San Juan. Un público tan variado en edades como el estilo mismo que exploró Cordera en todos estos años. Algunos más aclamados y otros menos conocidos e incluso vapuleados por la crítica musical brillaron esta noche en Hugo Espectáculos.