Florencia Peña no entra en el nuevo acuerdo: ¿y esa inflación?

View this post on Instagram

u2728 Mu20e3Au20e3Ru20e3Tu20e3Eu20e3Su20e3ud83dudc96u2728 . St @rfgstylecoaching x @rominagiangreco @pazcornu + @cranberryaccesorios + @justaosadia + @nanogmd para @rfgstylecoaching + @alecampospeluqueria + ud83dudcf8 @negroluengo