Se acabó el amor: se separaron Flor Vigna y Mati Napp

Un sugerente posteo de Flor Vigna fue el puntapié inicial que despertó los rumores de crisis en su relación con Mati Napp. Sin embargo, la propia bailarina se engarcó de desmentirlo… pero la sorpresa llegaría unas horas después.

Todo comenzó cuando la figura del Súper Bailando subió a las redes una viñeta que muestra a un hombre preguntándole a una mujer “¿de qué signo sos?”, quien responde "Libre (Libra, con la A tachada por la E)"

Ante las repercusiones, Vigna contó su versión de su Story: "No, no estoy separada. Igual, por las dudas saqué la historia de 'libre', jajaja. Pero está todo bien. No estoy separada", le había dicho a Guido Záffora.

Luego explicó a través de un audio de WhatsApp por qué le dio énfasis a la palabra "libre": "Acabo de sacar la historia porque me escribió Záffora y también me escribió Tomy Dente. Entonces dije 'uy, no quiero generar un quilombo, la saco antes de que se arme algo'. Estoy totalmente de acuerdo con el concepto de libre, no en el amor o con el poliamor, sino en la libertad de poder elegir tu laburo, ser libre uno mismo de prejuicios y apuntar a ser cada vez más libres de cabeza. Pero no en cuanto a lo relacional".

Y si bien pareció quedar todo aclarado, antes de que finalice el martes, el coreógrafo optó por dar a conocer su verdadera situación sentimental a través de Twitter: "¡Respondiendo a todos los comentarios de las redes sobre mi relación con Flor, quiero aclarar que nos separamos hace una semana! Más allá de eso, vamos a esforzarnos para dar lo mejor de nosotros en el programa".

¿Será definitivo?

