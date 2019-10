Jésica Cirio, en pijama y con otra chica, te llena la cama de ratones

View this post on Instagram

@cocotdufour sacu00f3 una colecciu00f3n espectacular de Disney y les queremos regalar a ustedes 3 pijamas! Para participar tienen que: 1. Seguirme a mi @jesicacirio y a @cocotdufour 2. Mencionar a 2 amigas en los comentarios (mu00e1s comentarios, mu00e1s chances!) Tienen 7 du00edas para participar ud83eudd29