¡Otro más! Ricky Martín tendrá su cuarto hijo

El cantante puertorriqueño Ricky Martin y su esposo Jwan Yosef anunciaron el nacimiento de su cuarto hijo, a través de su cuenta de Instagram.

Yosef y Martin se tomaron una fotografía con el nuevo miembro de su familia, el pequeño Renn Martin-Yosef, y lo publicaron simultáneamente en sus cuentas personales.

En las fotografías aparecen sólo las sonrisas de ambos padres, Martin es quien sostiene al recién nacido, mientras que Yosef tiene su brazo alrededor de su esposo. “Nuestro hijo Renn Martin Yosef ha nacido”, escribió Martin en el pie de foto de la publicación.

Los esposos ya tienen otros tres hijos: los gemelos, Matteo y Valentino de 11 años y una pequeña bebé, Lucía, de diez meses de edad.

Fue el pasado septiembre, durante la Cena Nacional de la Campaña de los Derechos Humanos en Washington, cuando el cantante anunció que junto a su esposo esperaba un hijo. El también actor obtuvo el premio a Visibilidad Nacional por su trabajo a favor de la comunidad LGBTQ. Fue durante su discurso de agradecimiento que hizo en gran anuncio.

“Mi familia está aquí. Jwan, no te veo, pero mi esposo Jwan, te amo. A mis preciosos gemelos, Valentino y Matteo, quienes también están aquí, los amo con todo mi corazón. Ustedes son mi fuerza, me inspiran todos los días, y me motivan a seguir haciendo lo que estoy haciendo y ustedes son hijos increíbles”, dijo el boricua en su discurso.

“Te amo Lucía mi pequeña, quien no está aquí con nosotros, se quedó en casa con su abuela, pero ella también es la luz de mi vida”, agregó Martin antes de decidirse a revelar el secreto.

“Y por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando”, expresó el cantante entre risas nerviosas. “Bueno, amo a las familias grandes”, agregó.

Fue apenas en diciembre del año pasado que el cantante y el pintor anunciaron el nacimiento de su pequeña hija Lucía, quien nació en Noche Buena de 2018, la misma fecha del cumpleaños del boricua.

“Estamos más que felices de anunciar que nos convertimos en padres de una bella y sana niña, Lucia Martin-Yosef. Ha sido un tiempo especial para nosotros y no podemos esperar a ver a dónde nos llevará esta estelar bebé. Sus dos hermanos y yo y Ricky nos hemos enamorado de Lucía”, escribió Yosef en una publicación hecha una semana después del nacimiento de la pequeña.

Martin ha hablado en entrevistas pasadas acerca de que siempre ha querido una familia grande, y agregó que ya ansiaba tener a “la hija de papi”.

“Estoy hablando de sólo mis bebés, además él (Yosef) va a tener más bebés, para que haya una conexión genética”, reveló en el programa Watch What Happens Live de Andy Cohen.

La pareja se casó en 2017 en secreto, sin embargo fue en enero de 2018 que Martin reveló a E! News acerca del matrimonio. “Soy un esposo, haremos una gran fiesta en un par de meses. Intercambiamos votos y juramos sobre todo, ya firmamos todo lo que teníamos que firmar, acuerdos prenupciales y todo. ¡Se siente grandioso! Ya no lo puedo presentar como mi prometido, no puedo. Es mi esposo, es mi hombre”, aseveró. La familia de Jwan y Ricky (Foto: Instagram)

El ex integrante de Menudo también habló con la revista Out acerca de cómo sus hijos y su entonces prometido convivían como familia.

“Mis hijos me preguntan acerca de tener dos papis y les digo que somos parte de una familia moderna. Es una forma muy bella de libertad”, narró Martin a la publicación.