¿Querés una mascota? Para no errarle, mirá cuál es la ideal para tu signo zodiacal

Aries:

La mejor mascota para un Aries es un Boston Terrier. Necesita una mascota que coincida con su abundante cantidad de energía, y ese es este perro pequeño pero resistente. Él está listo para irse cuando tú lo estés.

Tauro:

Lentas y constantes son tus palabras, así que, naturalmente, una tortuga es la mejor opción para ti. Las tortugas son pacíficas, no molestan, requieren pocas atenciones en comparación a otras mascotas y viven mucho tiempo. Además, gastan poco y sus acuarios o terrarios pueden ser una gran pieza ornamental para tu casa que solo tú sabrás hacer que luzca fantástico!

Géminis:

Géminis puede comunicarse con casi todo el mundo, por lo que la mascota perfecta es obviamente un loro parlante. Lo van a pasar fantástico juntos. Algunas especies de loros parlantes son: Periquito común o australiano, Loro de frente naranja, Amazona de nuca amarilla, Cacatúas y Guacamayos, siendo estos últimos los más utilizados como mascotas ya que sus habilidades lingüísticas son realmente admirables.

Cáncer:

Es un cuidador cariñoso, así que ¿por qué no adoptar una mascota con necesidades especiales? Tendrás algo en lo que concentrar toda tu atención y finalmente obtendrán el amor que se merecen.

Leo:

Como eres grande y atrevido, necesitas un felino fuerte como mascota. Un serval puede ser adecuado para ti. Un serval es un gato montés que proviene del sur y centro de África, y aunque no es un gato doméstico, ronronea, chirría, silba, gruñe, y maúlla. No es una especie protegida y la puedes conseguir a través de un criadero acá en Chile. Económicas no son, pero eran la mascota de los faraones ¿Qué esperabas?

Virgo:

Los Virgo son prácticos, están orientados a los detalles y están enfocados. Un buen animal para un Virgo es un hurón. Los hurones son tranquilos, amigables, curiosos, inteligentes y son compañeros fascinantes.

Libra:

Debido a que es un desafío para un Libra tomar una decisión, la mejor dirección a seguir para una mascota es no tener ninguna o tener más de una especie, si eres amante de los animales y tienes las condiciones económicas y de espacio. Con suerte, todos se llevarán bien porque no hay nada que un Libra odie más que el conflicto. Si quieres más de una mascota, procura tener una sola de cada especie (y no 10 gatos). Así puedes disfrutar de cualidades diversas que nutrirán tu vida.

Escorpio:

A un Escorpio le encantaría tener una serpiente como mascota porque es tan reservada, misteriosa y, a veces, impredecible como ellos. Lamentablemente no es una mascota sencilla porque puede perturbar a los demás miembros de la familia y hay gente que les tiene fobia. Entonces, sé consciente, escorpio y procura que tu mascota no sea el infierno de los demás. Además, las serpientes requieren de condiciones bastante especiales y una dieta balanceada para ellas. Tampoco te olvides de un veterinario adecuado que sepa de reptiles.

Sagitario:

A los sagitario les encanta ser salvajes y libres, por lo que un caballo es la mejor mascota para ellos. Esperemos que el caballo pueda igualar la energía de su dueño. Lamentablemente, para quienes viven en un departamento o en la ciudad un caballo es una mascota difícil; por eso, si es tu caso, te recomendamos un perro galgo. Son muy bien portados, no hacen destrozos, pueden vivir en espacios reducidos a pesar de su tamaño y convivir con otras especies como gatos y conejos. Son ideales para salir con ellos de paseo, tienen mucha energía para correr y son los mejores compañeros.

Capricornio:

Los Capricornio son prácticos y prosperan bajo estructura. Van a necesitar un perro que pueda servir como guardián y mascota. Un Akita sería una buena opción porque son dignos, valientes y leales. Sin embargo, debes pensar en si vives en un lugar que tenga las condiciones óptimas. Son perros que tienen pelaje abundante y que se puede deshidratar si está en un espacio muy caluroso. Puede vivir en departamento SOLO si puedes brindarle ejercicio religiosamente diario.

Acuario:

Los acuarianos son muy amantes de la tecnología, por lo que les encantaría un hámster o jerbo que tenga una jaula muy complicada con tubos, ruedas y sensores. Pueden ser un gran complemento mutuo. Tú te diviertes preparándole circuitos por donde pueda circular y él lo agradecerá teniendo bastante que hacer por las noches. Recuerda que los hámster son roedores nocturnos, por lo que debes sacarlos de tu habitación por las noches ya que pueden ser muy ruidosos y van a interrumpir tu sueño.

Piscis:

Piscis puede ser soñador hasta el extremo y olvidadizo. Un pez es la mascota ideal para ellos. Disfrutarás mirando un tanque lleno de peces coloridos, y si te olvidas de alimentar a los peces, está bien; deberían poder sobrevivir durante una semana más o menos. Requieren, en general poco cuidado, y puedes usar toda tu creatividad creando un entorno precioso para ellos.