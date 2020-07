¡Adiós, bulincito! Estos signos se cansaron de la soltería

Tauro

A pesar de ser un poco exigente con sus socios, el Tauro odia estar soltero durante mucho tiempo. Este letrero estructura bien la importancia de la familia, los amigos y las relaciones románticas en su vida, y se siente incompleto cuando no tiene conexiones románticas o pretendientes.

Cáncer

Al canceriano no le gusta pasar mucho tiempo sin alguien a quien cuidar y apegarse. Puede decir que está tomando un descanso de las relaciones, pero en el fondo quiere encontrar una persona especial y pronto comenzará a cuestionarse profundamente las razones por las que la vida amorosa está "estancada".

Libra

A los libra no les gusta estar solos y, por mucho que no lo admitan, necesitan sentirse amados e importantes. Cuando está soltero, este signo aprovecha la compañía de amigos y familiares para divertirse, pero puede sentirse incompleto si no florece el romance en su vida mientras tanto.

Leo

A pesar de que es independiente en muchas cosas, a Leo le gusta recibir atención en la vida amorosa y, a menudo, prefiere estar con alguien solo. Su personalidad puede atraer a las personas fácilmente, lo que significa que no cultiva la soltería durante mucho tiempo.