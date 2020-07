¡Atención! Hay luna en tauro, y tres signos se verán muy beneficiados en el amor

A la luna en Tauro le gusta lo familiar en lugar de lo exótico. Estarán dispuestos a soportar casi cualquier cosa para preservar esta familiar sensación de seguridad. Fuertes de voluntad, están establecidos en sus costumbres. Quieren crear una existencia sólida y cómoda para sentirse seguros y felices.

La luna en Tauro es estable, y hace que los que están cerca de ellos se sientan reconfortados. Pueden ser muy conservadores y fijar sus métodos. Sociable, ama la compañía. Están emocionalmente equilibrados, y les gusta terminar una cosa antes de empezar otra.

No les gustan las situaciones impredecibles o desordenadas o los arrebatos emocionales. Se toman su tiempo antes de comprometerse a nada, pero una vez que lo hacen, son confiables y perseveran, no importa lo que cueste.

Normalmente se puede confiar en sus instintos. Primero analizan cada movimiento para averiguar cuál es el camino más seguro. Pueden volverse predecibles y esclavos de la rutina, ya que esto les da una sensación de seguridad.

El Signo de Luna de Tauro es muy romántico. Son afectuosos y fieles e inquebrantables, cálidos y sentimentales. Son sensuales y aman la buena vida. Estarán al lado de sus compañeros incluso en los peores momentos.

Cuándo será la Luna en Tauro

Hay que tener en cuenta que la Luna en Tauro que inició el 13 de julio, se exalta, lo que significa que las cualidades lunares encajan a la perfección con el arquetipo taurino y es por esto que estos días los signos el propio Tauro, Leo y Acuario mostrarán su lado más amable y positivo en este emplazamiento para renovarse.

Con la Luna en Tauro buscarán sentirse seguros y garantizar la seguridad de aquellos que aman. Se preocuparán por tener un hogar cómodo que les permita formar una familia feliz. Poseerán un gran corazón y les encantará escuchar y dar consejos. La serenidad será contagiosa y muchas veces las personas con problemas buscarán de paz.

Luna en Tauro

Si quieres hacer feliz a alguien con la Luna en Tauro es necesario que sepa que puede confiar en ti pase lo que pase. Mientras no amenaces su paz interior con ataques de histeria o demasiadas inquietudes, ni le presiones para que haga nada en contra de su voluntad.

Que no te quepa duda que la Luna en Tauro está para hacer aquellas cosas que más disfrutas haciendo bien sea en compañía como en forma individual. Tú te lo mereces, no es momento de arriesgarse a probar el nuevo restaurante del que te han hablado o de cambiar de peluquería, más bien se trata de que vayas a tu restaurante favorito y pidas el mejor plato o te permitas una renovación de look en esa peluquería que te encanta pero que es un poco cara, tal como lo reseña el portal “Luna dominante”, sobre la Luna en Tauro.