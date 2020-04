¡Epa epa! Para estos signos, la luna de Escorpio viene con romance bajo el brazo

La Luna en Escorpio representa la toma de control frente a las emociones que nos invaden cuando no se somos capaces de saber por dónde empezar. El propósito suele ser claro, pero en el fondo un tanto difuso, ya que se debe agarrar con manos firmes las riendas de lo que no se es capaz de explicar en voz alta.

¿Qué características tiene la Luna en Escorpio?

Las personas con la Luna en Escorpio se caracterizan principalmente por no ser capaces de liberarse de ese sufrimiento que antaño le causaron pues ni con el paso de los años las personas con la Luna en Escorpio sacian por completo su sed de venganza debido a que les resulta que quedan en un lugar que no les corresponde, donde en la cabeza del agresor no cabe ningún pensamiento de culpa o arrepentimiento.

Estas personas destacan porque intuyen lo que se acontecerá como si se tratase de una brisa de Noviembre que no parará hasta llevarse la última hoja caída del otoño que aún no cesa, inevitable así como el paso del tiempo mismo o como la caída en picado de un ave en busca de su presa. La voluntad les lleva a una constante determinación con el fin de lograr cualquier objetivo propuesto tarde o temprano.

Las personas con la Luna en Escorpio suelen mostrar gran interés por los misterios aún no resueltos, los secretos que nadie debe saber o incluso por las cosas que están ocultas de la mirada de los extraños. No suelen dejar pasar una buena oportunidad cuando se les pone delante pero no la aceptan sin antes haber repasado cada detalle para no dejar ningún cabo suelto que les pueda llegar a perjudicar.

¿Qué representa la Luna en Escorpio?

La Luna en Escorpio representa la calma absoluta que se muestra aun cuando el interior está en un estado caótico: las personas con la Luna en Escorpio normalmente no logran sentir interés por cosas banales como lo hacen las demás personas sino que buscan un significado más profundo de la vida.

El poder que pueden llegar a ejercer sobre otros les hace sentir que tienen todo bajo control aun cuando no es así pues las personas con la Luna en Escorpio también sienten miedo a no ser suficientes a los ojos del mundo o a no saber cómo dominar al otro y suele quedarse sin argumentos para sí mismo de por qué debe hacerlo.

¿Cómo influye la Luna en Escorpio?

La Luna en Escorpio influye de manera positiva en la energía de Escorpio pues ésta se podrá dar cuenta de la verdadera sencillez de las cosas aun cuando tú las has sentido como dificultades porque serás capaz de lograr un mayor entendimiento tanto contigo mismo como con tu entorno a partir de que tu energía se renueve y se vuelque sobre ti totalmente positiva.

Estos individuos destacan por saber disimular a la perfección en los momentos en los que fuese preciso pues parece que todo se va a desbordará y es cuando hace falta a alguien que sepa mantener la compostura tal y como hacen las personas con la Luna en Escorpio para devolver la esperanza a los demás y que no piensen que todo está perdido.

Las personas con Luna en Escorpio se caracterizan por tener un temperamento tan apasionado que les es imposible no volcarse totalmente en todo lo que hacen porque les resulta realmente satisfactorio poder disfrutar de envolverse en cada acto con el fin de lograr el objetivo que tanto ansiaban.

Con la Luna en Escorpio, el 8 de abril a las 20:16:48 UT, los signos Tauro, Virgo y Capricornio estarán otra vez muy intensos y no podía ser de otra forma, a pesar de que la Luna regirá las emociones, porque así es Escorpio. La intensidad pasional hasta cierto punto podrá ser contenida, pero llegará a su punto de ebullición.

Querrás saberlo todo, conocer en qué terreno te mueves y si puedes confiar, pero difícilmente abrirás el corazón y la mente si quien quiera acercarse a ti, no se lo haya ganado a pulso y demostrado con creces.

Cuando hay Luna en Escorpio las emociones alcanzan cotas muy altas. Hay que vigilar la tendencia a sentir celos, deseos de traición, venganza y obsesiones. Todo lo que se te pase por la mente lo sentirás con una potencia infinita. También la alegría, el deseo y el gozo. Cultiva las emociones positivas y guárdate de caer en juegos de poder y manipulaciones.

Mejor que la pasión se desenfrene en la cama que fuera de ella. No pierdas la cabeza ni te guardes todo dentro. En un par de días habrá Luna en Sagitario y lo que sentirás son deseos de expansión, así que no te encierres demasiado, tal como lo reseña el portal “Luna dominante”.