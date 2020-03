¡Alejate de ellos! Estos son los cinco signos más violentos

Aries

Son los más violentos, porque este signo representa literalmente la guerra. Son irritables y se dejan llevar por este lado oscuro con mucha facilidad. Cuando se descontrolan meten miedo, y no tienen problema en que la confrontación se vuelva física. Sus explosiones pasan rápido.

Sagitario

Se pueden poner agresivos física o verbalmente. Una de las características de los sagitarianos es que además son rencorosos, y les cuesta -si es que pueden- perdonar a alguien que los ofende. Extrañamente, luego de la pelea parecen olvidarse de todo, y pueden estar como si nada hubiera pasado.

Tauro

Un signo tranquilo en apariencia, pero de cuidado si alguien lo molesta lo suficiente. No tienen problema en pelear, a veces con palabras, otras con las manos, y puede perder el control, lo que hace que no mida las consecuencias de sus actos. A diferencia de los nacidos bajo otros signos, los taurinos no se olvidan rápidamente de la pelea, si no que guardan rencor durante muchísimo tiempo.

Cáncer

Pelea por todo, y prefiere las tácticas psicológicas a las físicas. Se puede encerrar en sí mismo y pasa semanas sin hablarle a las personas con las que se ofende. Hay que tener cuidado de no herir sus sentimientos, porque una vez que se le mete una idea en la cabeza, no se la saca, y puede estirar durante meses una pelea insignificante.

Leo

El León es el signo más irritable, y puede perder la paciencia rápidamente si alguien duda de su autoridad o capacidad. La insistencia es una de sus características principales, por lo que una pelea con un leo puede parecer más un monólogo que un enfrentamiento. No parará hasta convencer al otro de su error o de destruirlo.