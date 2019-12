¡Se va la segunda! Éstos son los signos que volverían con sus ex en diciembre

"Siempre se vuelve al primer amor" frase de un reconocido tango que puede aplicarse en estos signos zodiacales, quienes no verían con malos ojos apostar a una nueva oportunidad en el plano sentimental

Aries

A pesar del tiempo, aún lo aman. De vez en cuando extrañan buenos momentos y desearía poder repetirlo. Cuando se rencuentre con su ex buscará corregir el pasado y probar una vez más.

Géminis

Son personas que le cuesta dar la vuelta a la hoja sin antes haber solucionado todo. Sienten que no pueden avanzar si no cierra una etapa. No verían con malos ojos volver; siempre y cuando solucionen todos los conflictos sin resolver.

Virgo

No suelen olvidarse de sus ex. En el fondo siempre esperan por una segunda oportunidad y que se dé en el momento menos esperado. Sin embargo, viven la vida con normalidad pero con la esperanza en poder volver con un amor del pasado.