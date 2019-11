Según tu signo, esto es lo que la gente juzga de vos

ARIES

La gente siente que no puede confiar en alguien como él/ella por esa fama de hacer todo con riesgo. Debido a esos riesgos y esos impulsos tan característicos de Aries, la gente cree que está mirando a alguien que no tiene respeto hacía nadie.

TAURO

Es cierto que Tauro tiene unas ideas muy claras y que es casi imposible que las cambie, pero eso no quiere decir que sepa dar su brazo a torcer, le costará mucho, pero si al final ve que no lleva razón se callará y respetará las normas.

GÉMINIS

Géminis, está un poco harto/a de que siempre le digan que es una persona falsa. Pero no le preocupa demasiado, porque en el fondo sabe que eso es pura envidia. Es una persona que sabe adaptarse a cualquier situación con muchísima facilidad. Es la típica persona con la que puedes contar para cualquier tipo de circunstancia. Así es Géminis y nunca va a cambiar…

CÁNCER

Una vez que Cáncer abre ese caparazón es una persona muy, pero que muy sensible, siempre quiere agradar a los demás y siempre tiene un sentimiento de protección hacía esas personas que le hacen sentirse bien. Los demás deberían aprender a valorarlo porque es una persona maravillosa, ese tipo de personas que escasean en la sociedad de hoy en día.

LEO

A Leo le encanta estar cerca de las personas, le encanta pensar que es una persona cálida y generosa porque casi siempre pone por delante a esas personas que tanto quiere. Es divertido para él/ella el cuidar de los suyos, le hace sentirse importante y aunque la gente cree que si, no hay nada de egocentrismo Leo.

VIRGO

Virgo es una persona muy inteligente a la que se le da muy bien el resolver conflictos. No pierde los papeles con facilidad, porque sabe que es una tontería, sobre todo, con ciertas personas. Es una persona que inspira a los demás crecimiento persona y aunque los demás no lo crean, Virgo es una persona que podría ayudar a todas esas personas que lo juzgan sin conocer, a ayudarlos a encontrar que es aquello que les hace juzgar sin cesar. Así es él/ella.

LIBRA

Lo primero que se le pasa a la gente por la cabeza cuando conoce a Libra es que es una persona muy indecisa. Una persona que es incapaz de decidir algo, siempre está dudando en todo lo que hace y eso la gente cree que es muy malo. Libra, no lo niega, él/ella conoce mejor que nadie cuáles son sus peores facetas, lo que pasa es que la gente está muy equivocada.

Libra, siempre tarda muchísimo en dar el paso porque prefiere mirar cuales son las posibles soluciones y hasta que no ha visto todas no da el paso. No es que tenga miedo a equivocarse, lo que le pasa es que sabe perfectamente que hay más de una posibilidad y quiere analizarlas todas. Y eso, no es tan malo como parece…

ESCORPIO

Escorpio no puede evitar poner los ojos en blanco cada vez que escucha que es el signo más malvado del zodiaco. Es una cosa que ya tiene muy asumida y le cansa muchísimo que los demás no tenga otra cosa que decirle. Sabe que tiene su parte de maldad, pero en su corazón también hay muchísima bondad. La gente no sabe verlo y eso es algo que le enfada bastante.

SAGITARIO

La gente ve a Sagitario como un ser al que le gusta estar vagando por la tierra durante toda su vida. La gente sólo se dedica a criticar a Sagi porque está la mayoría del tiempo viajando y buscando aventuras. Lo que pasa es que eso no es del todo cierto, claro que le encanta viaja y buscar nuevas aventuras, pero lo que no sabe la gente es el por qué.

CAPRICORNIO

Lo que suele ver primero la gente en Capricornio es a una persona fría y sin sentimientos. Lo que no saben es que Capri, lo hace a propósito, no quiere que vean sus debilidades y no va a dejar que nada ni nadie las vea. Por eso, casi nunca muestra sus emociones. El problema es que esto le puede traer serios problemas a la hora de establecer una nueva relación.

ACUARIO

A Acuario le parece absolutamente absurdo que los demás le vean como una persona insensible, una persona que sólo mira por sus ojos, sin preocuparse ni un segundo de los demás. Eso es mentira, que a Acuario le cueste más sacar su lado más cariñoso no quiere decir que no se preocupe por los demás.

Acuario es uno de los signos más humanitarios y casi siempre su vida gira entorno a cuidar de los demás, sobre todo, de las personas a las que más quieren. Es una persona que encuentra una gran satisfacción al ayudar al mundo. Incluso cuando consigue sacar una sonrisa a alguien que está triste, para él/ella es algo muy grande porque ha hecho sentir bien a alguien.

PISCIS

Según la mayoría de la gente Piscis sólo se centra en los aspectos negativos de su vida y eso es algo que enfada muchísimo a Piscis. Es una persona muy sensible si, pero siempre está soñando con un mundo mejor, claro que se fija en las cosas negativas que le pasan ¿Quién no? Pero lo que no sabe la gente es que él/ella tiene una gran capacidad para superar todos los obstáculos que se le presentan en la vida,

Piscis, es una persona muy fuerte, jamás se va a rendir y eso lo tiene muy claro. Todo el mundo cree que es el signo más débil del zodiaco, pero nada que ver, es la persona con más herramientas y más capacidades de todo el mundo, lo que pasa es que no todo el mundo comprende esas herramientas… Piscis es una persona autentica y real, por eso llora cuando tiene que llorar y ríe cuando tiene que reír.