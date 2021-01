Paranormal: sacaron una foto para vender la casa y descubrieron algo espeluznante

Hace muy poco y luego de que el abuelo Tyler Thornton falleciera, siendo un adulto mayor, su familia de Australia decidió vender su casa de toda la vida, pero cuando la agente inmobiliaria fotografió diferentes partes de la vivienda, se sorprendió ya que logró captar una imagen de “otro mundo” que parecía estar detrás de una de las ventanas.

En dicha fotografía, pareciera que alguien está lavando platos en la pileta de la cocina. Fue así como la empleada le envió las imágenes a la familia y en el mismo instante quedó impactada.

En la foto se puede ver al hombre fallecido lavando los platos en la pileta de la cocina como lo hizo siempre.

Para los más observadores, en esta foto se ve una casa en venta y que luce un letrero de color amarillo perteneciente a la inmobiliaria, colocado en el jardín de la vereda, y con el cartelito de "Sold" (Vendido).

Pero si se amplía la fotografía se puede ver una figura delgada y etérea en la ventana de la cocina, que tiene la persiana abierta que deja estupefacto a cualquiera.

El nieto del antiguo dueño de la la casa habló con algunos medios y dijo lo siguiente: "No había nadie más en la propiedad en ese instante. La mujer (que actúa como agente inmobiliaria) me envió las fotos mientras le hablaba por teléfono y le dije ´¿quién está en la ventana?´ Ella se asustó y me colgó."

