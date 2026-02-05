viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Acuerdo

Por primera vez se venderá alcohol en un estadio argentino: ¿En qué club?

Uno de los grandes del fútbol argenitno llegó a un acuerdo con una empresa de cerveza para vender su producto en el estadio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

River pondrá en marcha una medida inédita en el fútbol argentino reciente: la venta de cerveza con alcohol dentro del Estadio Monumental. Será a partir del próximo sábado, cuando reciba a Tigre por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, y se tratará de una prueba piloto con fuertes restricciones.

Lee además
el dia que la nueva joyita de river estuvo en san juan: jugo en el bicentenario y sus padres hablaron con tiempo
Tras la bomba en el mercado

El día que la nueva joyita de River estuvo en San Juan: jugó en el Bicentenario y sus padres hablaron con Tiempo
river y rosario central empataron en un tibio 0-0
Torneo Apertura

River y Rosario Central empataron en un tibio 0-0

La cerveza tendrá un valor de 7.000 pesos por lata de medio litro, con un límite máximo de dos unidades por persona. La compra será únicamente mediante preventa exclusiva a través de RiverID, habilitada hasta ocho horas antes del inicio del partido, y solo para mayores de 18 años, según informó NA.

Desde el club aclararon que no se trata de una venta generalizada. Por el contrario, la iniciativa estará limitada a sectores de platea y espacios VIP, quedando excluidas las tribunas populares, que no contarán con este beneficio. De esta manera, los hinchas ubicados en las cabeceras no podrán adquirir bebidas alcohólicas dentro del estadio.

River explicó que solicitó autorización al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante esta experiencia piloto “extremadamente controlada”, con trazabilidad total y alineada a estándares internacionales.

El expendio se realizará únicamente en sectores habilitados: Palcos 360, espacios de hospitalidad y los denominados Espacios Quilmes ubicados en San Martín, Belgrano, Centenario y Sívori, todos con capacidad limitada y control permanente de accesos.

En cuanto a la modalidad de compra, en los palcos solo podrá adquirir cerveza el administrador del espacio, de acuerdo con la cantidad de butacas asignadas, mientras que en los sectores de hospitality se permitirá una venta adicional in situ, siempre controlada mediante una aplicación que verifica topes y edad.

La cerveza adquirida deberá consumirse exclusivamente dentro del sector correspondiente y no podrá trasladarse a otras zonas del estadio. Con esta iniciativa, River se convertirá en el primer club argentino en volver a vender bebidas alcohólicas en un partido oficial desde la prohibición vigente desde 1998, en el marco de un plan de modernización integral que incluye obras estructurales, renovación tecnológica y cambios en la experiencia del espectador.

Seguí leyendo

La abogada argentina, presa en Brasil por racismo, confesó que está "muerta de miedo"

Argentina y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco

Cecilia María Grandval fue hallada muerta de forma trágica en Bariloche

El Gobierno lanzó la "Oficina de Respuesta Oficial" para "desmentir operaciones" de medios y la política

Dejó a su nieto encerrado en la camioneta para ir de compras en un shopping: el bebé fue rescatado por la policía

Científicos captaron una medusa fantasma del tamaño de un colectivo frente a la costa de Argentina

Masacres escolares frustradas en Argentina: nueva hipótesis y otro involucrado

Entre 5 y 50 años de cárcel podría recibir el ex juez Walter Bento, condenado por una sanjuanina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cecilia maria grandval fue hallada muerta de forma tragica en bariloche
Tenía 62 años

Cecilia María Grandval fue hallada muerta de forma trágica en Bariloche

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

Distintas opciones de alojamiento y precios para pasar unos días disfrutando el verano en Pedernal, Sarmiento. video
Tiempo de Verano en SJ

Pedernal, entre cabañas y domos: sus alojamientos y precios

El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.
Golpe en un country

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25 video
Tiempo de verano en San Juan

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25

Te Puede Interesar

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Por Luz Ochoa
El asalto ocurrió en un hotel situado en el lateral de ruta nacional 40.
Caído en desgracia

Fueron por una noche de pasión y los asaltaron en la puerta de un hotel alojamiento en Chimbas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Un jubilado entró a una falsa aplicación de un banco y fue estafado en $1.900.000

El padre Rómulo Cámpora asumirá al frente de Nuestra Señora de Luján
Villa del Carril

El padre Rómulo Cámpora asumirá al frente de Nuestra Señora de Luján