El desgarrador relato del hombre que estuvo preso por una falsa denuncia de su hijo por abuso

“El que tiene hijos sabe lo que representa perderlos en vida”, aseguró Ghisoni padre en una entrevista exclusiva con Telenoche. “ Perdí dos de mis hijos durante diez años y haber visto ese video me liquidó, me emocionó muchísimo. Me alegro de que haya entendido la patología de la madre y las cosas que él ha hecho. Esto no termina acá. Esto es un camino de recuperación”, sostuvo.