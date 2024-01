Diputados debate la Ley Ómnibus con tensión adentro y afuera del Congreso

Live Blog Post

Quién es el hombre acusado de insultar a Myriam Bregman y lo expulsaron de la Cámara de Diputados

Se trata de Tomás Agote, un empresario que brinda consultoría senior en seguros, tecnología, operaciones y procesos desde pequeñas empresas locales hasta grandes organizaciones globales, expresa su perfil en Linkedin.

A través de X, Agote manifestó: "Sólo para aclarar y es lo único que voy a decir sobre el asunto: NO INSULTÉ a Myriam Bregman. Vean y escuchen las grabaciones (deben estar). Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero 'estás confundida' y 'con cuántas PYMEs te reuniste' no son un insulto".

El jefe de bloque K, Germán Martínez, le reclamó a Menem el retiro de una persona que insultó a la legisladora de izquierda, Myriam Bregman: "Arriba de la pantalla hay una persona que le profirió un insulto directo a Bregman. Hasta que no se retire no podemos seguir sesionando".

La decisión se demoró, ya que el presidente de la Cámara Baja dijo que no se había percatado del insulto a la legisladora, y en medio de una fuerte tensión Menem planteó: "No voy a pedir el VAR ahora, les pido a todos los presentes, los que están en las gradas y diputados, que seamos respetuosos entre nosotros. Todos tenemos derechos a opinar. Respetemos el uso de la palabra".