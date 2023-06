Uñac-Macri, una relación que empezó con el pie derecho

La escena fue en el primer y hasta ahora único encuentro entre gobernadores y el presidente Macri, hace ya unos 10 días en Olivos. Todos los jefes provinciales habían ido a sembrar buenas vibraciones con la nueva conducción del país, por eso tal vez se cuidaron de no ir a los bifes tan rápido. Hasta que llegó el turno del sanjuanino, que estaba sentado justo antes de Alicia Kirchner, y pronunció la palabra mágica. Fue como habilitar la vía de la charla de un asunto que llevará más de un puñado de capítulos entre las provincias y la Nación luego del fallo de la Corte que les dio la razón a tres provincias en un viejo litigio, que la ex presidenta CFK generalizó al resto por decreto y que la justicia frenó a pedido del Ejecutivo nacional. Pero que seguirá siendo un tema por el poder de sus números: involucra más de 55 mil millones sólo este año –entre 2.500 y 3.000 para San Juan, el equivalente a 5 grillas salariales completas-, más el retroactivo de una década.

Los gobernadores nuevos (y los viejos también) se lo encontraron como quien descubre un tesoro, razonable y lógico es que lo defiendan con uñas y dientes. Se hablará más delante de este asunto que seguramente sellará el diálogo con las provincias y conducirá, en consecuencia, los humores. Pero en la semana hubo otro hecho repentino que puso en negro sobre blanco la calidad de la relación: el anuncio de la financiación de la obra más relevante de la historia provincial, ni más ni menos que el túnel por Agua Negra.

Se habló y trabajó mucho en el asunto durante los últimos años. Se aguardaba también la novedad de que el BID fuera la entidad bancaria que financiara la obra, los acuerdos estaban avanzados y se abrió una espera justamente por eso: la tasa de interés y la confiabilidad de la entidad son la mejor garantía de que los fondos están.

Pero fueron las formas lo que sacaron el juego de la situación y deslizaron las mejores moralejas sobre la madurez política del evento. Porque el anuncio fue en la propia Casa Rosada, donde el jefe del BID, Carlos Moreno, y el jefe de gabinete de la Nación Marcos Peña anunciaron la financiación asegurada del túnel con nombre y apellido, ya en tono de certeza.

Se sabe que en ciertas ocasiones lo normal suele ser noticia, y este es un caso calcado. No debería representar extrañeza alguna el hecho de que un gobierno nacional anuncie algún avance por un emprendimiento dentro del país que comprende su jurisdicción. Incluso, si ese distrito ocupa casillero entre los que políticamente figuran con un color político distinto.

Pero en tiempos turbulentos como éste, no hubiese sido extraño –aunque sí resultara una locura- que se le bajara el tono político, o que la novedad llegara con alguna condición. Nada de eso ocurrió ni desde los funcionarios de Macri ni desde los sanjuaninos, que saltaban en una pata el viernes por lo que consideraban la primera gran noticia de la gestión de Sergio Uñac. No es poco la garantía de poder financiar una obra faraónica por la que hubo tanta gente que se desveló durante tanto tiempo para que eso ocurriera, con el pequeño detalle de lo que faltaba era ni más ni menos que el dinero para hacerlo.

"Yo voy a seguir siendo peronista, y él va a seguir siendo del PRO”, graficó el propio Uñac ese mismo día en Paren las Rotativas (viernes a las 22 por Telesol). Lógica pura sobre un asunto que significó un primer paso institucional claramente hacia adelante entre dos mandatarios que provienen de espacios políticos diferentes.

Sobre lo que hubo, hay y habrá una expectativa especial. Desde el mismo día en que ganó Macri el ballotage y Sergio Uñac ya había sido consagrado como nuevo gobernador, allí mismo se levantaron infinitas interpretaciones sobre cuál sería la calidad del vínculo: si a cara de perro, si apenas formal, o si concientes del rol que debe jugar cada uno. Respondida de manera inicial por el momento tan esperado en San Juan, el anuncio de la financiación del túnel al que el gobierno macrista le ofreció las mejores alfombras. Con un agregado: que, lógicamente, los nuevos funcionarios nacionales tenían poca data de la existencia del proyecto cuando el propio Uñac y el ministro Ortiz Andino fueron a empujarlo, pero un par de días después ya se había puesto a tono con la relevancia de esta historia.

Doble mérito y primer paso satisfactorio en la relación de dos mandatarios –el sanjuanino y el de la Nación- que apenas se están conociendo pero que de arranque entendieron que deberán escaparle a la fricción inconducente. Y que seguramente tendrán nuevos capítulos en los próximos días, entre ellos el citado de la coparticipación. No es un asunto exclusivo de San Juan, pero la comprende. Y tiene sus matices, como se verá.

Es el que se abrió con el fallo de la Corte emitido justo antes del recambio presidencial y del abandono de su lugar de Carlos Fayt, tercer firmante necesario para la resolución. Impone a la Nación el rótulo de inconstitucionalidad para los descuentos del 15% de la coparticipación que viene ejecutando desde 2006 para financiar al Anses. Por lo tanto, debe dejar de realizarlo, además de devolver lo mal liquidado.

La suma da cifras más que atractivas para las provincias, pero la propia justicia frenó el DNU de Cristina que hizo extensivo el pago a todos los distritos, y no sólo a los 3 que ganaron la pulseada en Tribunales (Córdoba, Santa Fé y San Luis) porque no es apelable en ningún tribunal. El resto se puso contento apenas un rato, hasta que la cautelar de Macri tuvo eco en el fuero contensioso, aunque sabe que más tarde o más temprano debería contar con esa suma.

Un primer paso para avanzar en este asunto es lo que planteó el propio Uñac en el plenario de los gobernadores con el presidente, y todos los colegas se le pusieron a rueda. Lo contó el propio Sergio en Paren: "nosotros hacemos todo lo posible para que eso salga, y ellos hacen todo lo posible para que eso no salga”. Lógica pura: para los gobernadores se trata de un número con el que pueden dar el gran salto, y no lo quieren dejar pasar. Para la Nación, se trata de una suma que se hace sentir, justo en momentos en que liberó el cepo y devaluó el peso frente al dólar, y no se puede dar el lujo de perder recursos por ningún motivo.

Los dos hacen su trabajo, las provincias por exigirlo y la Nación por frenarlo, por necesidad y por mandato. Sin que ese tironeo por los recursos aparezca derramando un clima tenso desde la Nación hacia las provincias que piden lo suyo. Más aún, como explicó el propio fiscal de Estado Guillermo De Sanctis, es obligación de la provincia no sólo reclamar sino incluso accionar judicialmente si es que no se destraba por la vía de la negociación política. Corren riesgo los funcionarios locales de incurrir en una irregularidad jurídica si no van hasta en fondo por los intereses de la provincia.

¿Y cómo se lleva eso con la relación política? Por lo visto, de la manera más adulta posible, y la chance luego de compensar deudas con acreencias. Y con el hito esta semana de haber cerrado el círculo por el que batalló José Luis Gioja sin respiro los 12 años de su gestión, la realización del túnel, y que justo cierra su financiación en la primera gestión de su sucesor Sergio Uñac. Bajo la presidencia y por qué no también el aporte, del presidente Macri.

Los suyos comentaron que Mauricio incluyó Agua Negra como eje de su comentario en la visita que hizo a la provincia en febrero de 2014, la alfombra que le tendió al acuerdo financiero con el BID forma parte de ese compromiso. En buena hora.