Alerta por estafa piramidal: cómo identificar fraudes en trading y no caer en mano de falsos brokers

Incluso, aprovechándose de la falta de información es que aparecen los “falsos brokers”. Se trata de personas que, con un sinfín de promesas bajo el brazo, se comprometen a manejar los activos prometiendo rentabilidad, en valores mucho mayores a los que se manejan en el mercado oficial.

Ante la duda, Mariano comparte cuatro claves a tener en cuenta para evitar ser víctima de un hecho delictivo.

Promesas de ganancias garantizadas

“Si les prometen ganancias que están fuera de cualquier parámetro, e incluyen frases como ´cero riesgos´, ´súper liquidez´ y ´ninguna posibilidad de pérdida´, no es seguro. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, entonces en algun punto mienten”, precisa el especialista.

En el mercado, todos los activos implican cierto riesgo, y los retornos siempre dependen de las condiciones del mercado. Para recordar el rendimiento histórico promedio del S&P500, que es el principal índice de Estados Unidos, es en torno al 8% anual. Si se ofrece un porcentaje mayor, no es una inversión segura.

Testigo falos o mejores beneficios si se suma gente al negocio

Es común toparse con la típica publicidad en redes sociales donde se observa una persona que llevaba adelante una actividad no relacionada a los mercados y gracias a la empresa o la inversión en trading o contratando un brokers logró volverse millonaria.

“Es claramente una de las herramientas más viejas. Es el cuento del tío digital. Es claro que es una estafa, no existe tal realidad. Solo los profesionales pueden ayudarlos a tener retorno, y siempre asumiendo riesgos”, remarcó Mariano.

Presión para invertir inmediatamente

Una actitud común que presentan los estafadores es crear un sentido de urgencia, remarcando que se trata "oportunidad única" o de una "oferta limitada". Esto muchas veces lleva a la persona tomar decisiones apresuradas sin investigar bien.

Antes de realizar cualquier inversión es mejor asesorarse. Googlear la empresa o persona que está ofreciendo el negocio, buscar cuáles son los rendimientos que maneja el mercado y no dejarse llevar por lo se dice si suena sospechoso.

Complejidad y falta de transparencia

Sobre este punto, el especialista explica: “Si dicen algo complejo de entender o no tiene la capacidad técnica de explicar en qué inversión ira el dinero, no hagan el negocio. Si uno piensa en el mejor inversor de la historia, como es Warren Buffett, siempre dice “no inviertan en un negocio si no saben cómo genera beneficios”. Puedo no conocer la complejidad técnica, pero si no me queda claro, con plataformas raras, puede ser una estafa”.

Las estafas suelen involucrar modelos de inversión confusos o tecnicismos para distraer. Un negocio legítimo debe ser transparente y fácil de entender.

Para mayor información consultar a la web de Fórmula, asesores financieros o al mail [email protected].