Prestadores sanjuaninos, "optimistas" por las vacaciones de invierno

A mediados de junio, San Juan dio luz verde al turismo interno. Lo mismo corre durante las vacaciones de invierno que van del cinco de julio hasta el dieciséis. Con una fecha patria dentro, el Día de la Independencia. En otras épocas hubiese sido un tiempo perfecto para el turismo. Pero esta ocasión de segunda ola de pandemia de coronavirus los prestadores son cautos aunque optimistas. Los empresarios lo ven como un respiro al parate y la crisis del sector.

El presidente de la Cámara de Turismo local, Daniel Paroli, aseguró que los prestadores "están trabajando bien" y que esperan que "la suerte nos acompañe". De momento, hay varias reservas y muchas consultas para recorrer la provincia. Y agregó que también hubo llamados de otras provincias para preguntar precios y condiciones de alojamiento. No obstante, no hay estadísticas rigurosas. "Somos optimistas, creemos que vamos a andar bien", dijo.

Molesto está el titular de Agencias de Viajes de San Juan, Ariel Giménez, quien refirió que "el Gobierno nacional cambia las reglas del juego todo el tiempo" y genera "mucha incertidumbre" en el sector. Por esto, el empresario contó que no pueden hacer salidas grupales, por ejemplo.

Dijo, además, que si bien hay consultas, "las ventas están muy pobres". Y explicó que los sanjuaninos no suele contratar agencias para el turismo interno. Sólo una porción de la población "toma el turismo como lo que es" y se entrega al ocio, sino que prefieren el contacto directo con los propietarios de posadas u otros alojamientos y arbitran distintos medios para el viaje. Giménez, sin embargo, destacó que hubo contactos de interesados en vacacionar en otras provincias e incluso en el exterior.

El representante de las agencias contó, en tanto, que una medida perjudicó el turismo hacia San Juan: la quita de vuelos de Aerolíneas Argentinas. "Es una forma de castigar al turismo receptivo", dijo. En julio habrá 12 vuelos menos hacia el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento.

Uno que destaca dentro del panorama turístico, es Calingasta. El departamento no da abasto, principalmente para el fin de semana largo que va del nueve al once de julio. En ese periodo ya no hay lugar, está todo reservado. Para lo que resta de las vacaciones, el titular de la Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura, Ramón Ossa, dijo que quedan algunas plazas vacantes. El epicentro de la ocupación es Barreal, donde la actividad pica en punta. En Calingasta están contentos con este panorama que significa "un buen ingreso de dinero". "Es un respiro", comentó.